La domenica della 30esima giornata di Serie A si apre con la sfida di "San Siro" tra Inter e Bologna. Un'occasione importante per gli uomini di Antonio Conte di approfittare del ko di ieri della Lazio contro il Milan e mettere nel mirino il secondo posto occupato dai biancocelesti, riportandosi a -1. Cerca conferme invece la formazione dell'ex Mihajlovic, che va a caccia del terzo risultato utile consecutivo per avvicinare o superare la soglia dei fatidici 40 punti che consegnerebbe la certezza della salvezza.





LE PROBABILI FORMAZIONI



INTER: Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku; Lautaro Martinez. All. Conte



BOLOGNA: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Soriano, Medel, Schouten; Orsolini, Palacio, Barrow. All. Mihajlovic





Arbitro: Pairetto



Calcio di inizio: ore 17.15



DOVE VEDERLA IN TV: Dazn e Dazn1 (canale 209 di Sky)