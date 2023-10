Dare continuità ai successi cone confermarsi al primo posto: è questo l’obiettivoche ospita ilnel match di oggi valido perSi gioca allo stadio Meazza di Milano, fischio d’inizio alle ore 15:00. Contro i rossoblu di, spesso ostici per i nerazzurri, Inzaghi conta di fare affidamento sull’undici base. Niente turnover dunque conche dovrebbe affiancaree col centrocampo titolare. Qualche problema invece per il grande ex che deve fare i conti con una difesa raffazzonata. Davanti però c’è un superche, a furia di gol, si è meritato la conferma.- L’ultimo pareggio in Serie A tra Bologna e Inter risale al 19 settembre 2017: 1-1, da allora quattro successi emiliani e sette lombardi. Da quando Simone Inzaghi allena l’Inter, i nerazzurri hanno collezionato due vittorie in casa contro i rossoblù e due sconfitte in trasferta. L’Inter ha registrato tre vittorie consecutive in casa contro il Bologna in Serie A e in entrambe le ultime due in ordine di tempo ha addirittura trionfato con il punteggio di 6-1. Questa è la quinta volta nell’era dei tre punti a vittoria che l’Inter inizia un campionato di Serie A con almeno sei vittorie nelle prime sette gare giocate (dopo il 2019/20, 2017/18, 2002/03 e 1997/98), ma in nessuna delle quattro precedenti ha poi vinto lo Scudetto (tre volte seconda e una quarta). Il Bologna ha collezionato quattro clean sheet consecutivi in Serie A per la prima volta da marzo 2016 e non arriva a cinque dal novembre 1999 – per gli emiliani sono ben 428 i minuti senza subire gol, la striscia aperta attualmente più lunga nei maggiori cinque campionati europei 23/24.. Si sfidano in questa partita le due formazioni che hanno subito meno gol nella Serie A 2023/24: Inter (tre reti subite) e Bologna (quattro).