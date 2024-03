Inter, Bologna nel mirino: occhi su Posch

Oggi avversario al Dall'Ara, ma per il futuro un possibile nuovo rinforzo dell'Inter. Stefan Posch, terzino del Bologna (che all’occorrenza può fare anche il centrale) è finito sul taccuino del club nerazzurro in vista della prossima stagione, secondo quanto riportato da Tuttosport.



L'austriaco classe '97 è arrivato in Emilia due stagioni fa ed è stato poi riscattato quest’estate dagli emiliani, che l'hanno prelevato a titolo definitivo dall'Hoffenheim per 5 milioni di euro. Il giocatore viene seguito con interesse dal club di Viale della Liberazione come eventuale sostituto di Dumfries qualora l’olandese venisse ceduto durante la prossima sessione di mercato.



Dumfries andrà in scadenza nel 2025 e senza rinnovo l'Inter spingerebbe per la cessione: al momento la distanza tra domanda e offerta è di circa un milione. E il club nerazzurro non potrà più usufruire dei benefici fiscali del Decreto Crescita. Ecco quindi che in caso di addio, al netto dell'arrivo di Buchanan, l'Inter potrebbe fiondarsi proprio su Posch, apprezzato per qualità tecniche e duttilità.