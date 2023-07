Roberto Boninsegna sa come si passa dall'Inter alla Juve. L'ex bomber ha parlato a Tuttosport, ecco le sue parole.



"Quando sono andato io alla Juventus c’erano delle perplessità. Tra i nerazzurri e la Juve c’è sempre stata un po’ di battaglia calcistica. Ho letto che ora i tifosi dell’Inter non sono contenti dell’arrivo di Cuadrado. Anche magari per quel litigio nell’ultima Inter-Juventus. Ecco, i tifosi devono capire che è stata una cosa di campo. E che Cuadrado militava nella squadra rivale. Quindi è normale che cercasse di fare il meglio per i suoi. I tifosi dell’Inter devono accettare l’arrivo del giocatore. E soprattutto giudicare il calciatore per quello che farà in campo per i nerazzurri. Non per il suo passato e per quello che è stato".