Intervenuto ai mirofoni di Radio Sportiva, l'ex attaccante dell'Inter, Roberto Boninsegna, ha espresso la propria opinione su Mauro Icardi.



“C’è un po’ di confusione. Lui è un giocatore importante, ma il problema ce l’ha in casa: il rapporto con la moglie è già difficile, figuriamoci se è anche la procuratrice. L’Inter deve fare tutto il possibile per tenersi il capitano. Marotta? Il suo arrivo è importante per l’Inter. Magari gli errori stile Nainggolan e Zaniolo non verranno fatti di nuovo. Il giovane non lo avrei ceduto a titolo definitivo“.