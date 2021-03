Intervistato da Tuttosport, l'ex attaccante dell'Inter, Roberto Boninsegna, elogia Romelu Lukaku.



"Oggi Lukaku è l’attaccante migliore d’Europa. Non ha eguali. Segna, gioca per la squadra, è un punto di riferimento in campo capace anche di dare profondità alla squadra. Ammetto che la partenza di Icardi mi fosse dispiaciuta. E soprattutto mi avesse lasciato perplesso. Ma Romelu sta davvero facendo delle cose meravigliose. Il Pallone d'Oro? Se continua così è sulla strada giusta. In questo momento è meglio di Cristiano Ronaldo".