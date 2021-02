Intervenuto a Telelombardia, Paolo Bonolis , noto conduttore e tifoso dell'Inter, ha espresso la propria opinione su Christian Eriksen.



“Eriksen? Abbiamo provato a giocare con il 3-4-1-2, e la cosa non ha funzionato. Se lo schieri da trequartista accetti la sua volontà di non rientro, lui ha questa difficoltà. Adesso sembra che Conte gli abbia fatto digerire questa necessità di impostare ma, al contempo, di lavorare anche in fase di non possesso palla, come ho visto contro la Lazio. A me piace: se accetta questa volontà di contrasto è un signor giocatore, ha illuminazioni non indifferenti, Brozovic non è il solo che deve far girare il pallone, ma ora sono in due”.