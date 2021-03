Paolo Bonolis, conduttore, tifoso dell'Inter, parla al podcast nerazzurro di Inter Tv, dicendo la sua su Eriksen e Vidal: "Eriksen contro l'Atalanta? E' entrato in campo con la delicatezza del tocco, ma con l'animus pugnandi di Gattuso e di Bagni. Non ha avuto paura a mandare il pallone in tribuna. Tanto di cappello a Conte che ha saputo capire che a Eriksen serviva un tempo di ambientamento; se vi ricordate, pure Platini e Zidane ebbero bisogno di tempo per non essere bollati come bufale. Christian si è dovuto calare in una nuova realtà e piano piano sta colorando la sua pelle di nerazzurro. Ora non lo toglierei mai dalla squadra da titolare, combatte sia con la clava che con il fioretto. Invece, in tutta sincerità, mi sta un po' deludendo Vidal".