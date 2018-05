Paolo Bonolis, tifoso vip dell'Inter, parla a L'Intervista, in onda su Canale 5, della sua fede per il club nerazzurro: "Venivamo da Milano, tifo Inter perché papà tifava i nerazzurri. I miei si sono incontrati a Roma a Borgo Pio, si erano rifugiati lì perché i tedeschi non bombardavano il Vaticano. Ricordo mio padre parlare due lingue differenti, un romanesco verace in casa e un milanese arcaico con i parenti rimasti in Lombardia, durante le telefonate".



PROPRIETARI CINESI - "Che combinano sti cinesi? Lo devi chiedere a questi di quest’azienda qua più che altro (intendendo Fininvest, ndr). Quelli sono altri cinesi. I nostri sono cinesi con un’azienda, gli altri sono cinesi... Vai a capire l’azienda"