Paolo Bonolis, conduttore tv e noto tifoso dell'Inter, parla a Radio Radio delle insidie verso lo scudetto: "Il pericolo possono essere le altre 12 giornate di campionato. Nel senso che ogni partita o ti dà o ti toglie punti. Quindi bisogna giocarsele tutte quante perché sono importanti per arrivare a quello che è l’obiettivo di qualunque squadra abbia una rosa e una società importante. Così come è stato a inizio stagione l’obiettivo di tante squadre come Inter, Juventus, Milan, Atalanta, Napoli, Roma e Lazio. L’Inter deve portare a casa più punti possibile da qui al termine del campionato. Questa è l’unica insidia vera. Per il resto credo che la formazione sia sufficientemente quadrata per provare a non perderne strada facendo".