Paolo Bonolis, conduttore tv e grande tifoso dell'Inter, parla a Gr Parlamento della questione Icardi: "Non pensavo si andasse così per le lunghe, ma nessuno poteva fare i conti con l'arroganza e la testardaggine delle persone. E' venuto fuori un atteggiamento che non si poteva prevedere, la situazione andava affrontata per quanto accadeva dentro e fuori lo spogliatoio. Credo che adesso non ci sia un'altra soluzione che un atteggiamento forzato da parte del calciatore, qualunque cosa possa fare ora è forzata, ma non credo si possa fare per stagioni successive".



SUL FUTURO - "Se andranno via entrambi mi dispiacerebbe per Spalletti, un po' meno per Icardi. Scambio con Paulo Dybala? Lo farei, credo che all'Inter possa anche fare bene e lo abbiamo visto anche ieri sera, serve anche un po' di fantasia che al momento manca".