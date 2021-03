Paolo Bonolis, tifoso vip dell'Inter, parla a Tiki Taka, commentando la stagione nerazzurra: "L'Inter non è stata fortunata con l'Atalanta, il calcio è questo. L'Inter non gioca male, non avrebbe fatto 63 gol quest'anno. I nerazzurri, dopo il vantaggio, hanno deciso di chiudersi ulteriormente e ripartire. A parte i due colpi di testa, l'Inter si è difesa molto meglio di quanto l'Atalanta abbia attaccato. Il gioco? Conte si è reso conto che non poteva schiacciare gli avversari attaccando alto, ha abbassato il baricentro e ha permesso ai giocatori veloci di avere più spazio da correre".



INTER VS JUVE - "Tu semini zizzania (rivolto a Chiambretti, ndr). Noi ci arrabbiamo per quello fanno gli juventini, si vestono col gessato fino a che va tutto bene. Quando le cose non girano, diventano aggressivi. Io non impedisco loro di essere tali, ma non vorrei essere bacchettato per una protesta. L'importante è non pontificare".