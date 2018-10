Paolo Bonolis, presentatore e noto tifoso dell'Inter, parla a Sky Sport:"Manca qualcosa in regia. Brozovic si adatta perfettamente a farlo ma non è naturalmente un regista, è una specie di mozzo del regista, lavora al suo fianco. E forse servirebbe un giocatore di grande fantasia per variare ogni tanto i meccanismi di gioco. Non l’abbiamo, l’Inter è molto forte, atletica e dinamica. Quando devi affrontare il muro contro muro solo la fantasia ti permette di trovare le fessure nell’interstizio che ti permettono di arrivare in porta. L’anno scorso c’era Rafinha. Modric? Voglio Modric tanto quanto Modric vuole me. Siamo amanti da una vita (ride, ndr)".