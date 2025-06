Inter, bonus Mondiale per Club? Marotta parlerà a squadra e staff negli Stati Uniti

è ufficialmente partita alla volta degli Stati Uniti dove, nella notte italiana fra martedì 16 e mercoledì 17 giugno, darà il via alla sua partecipazione al. Non tutta la squadra è però già arrivata nel mini-ritiro presso l'università UCLA a Los Angeles, città sede della gara d'esordio contro il Monterrey, e alcuni dei nazionali, ma soprattutto la parte più importante della dirigenza con il Presidentein primis, non sono ancora partiti. Nei prossimi giorni il gruppo si compatterà e quella sarà, secondo la Gazzetta dello Sport, l'occasione per un

L'obiettivo numero uno resta quello di ricompattare il gruppo dopo la disfatta della finale di Champions League persa 5-0 contro il PSG a Monaco di Baviera. Da allora è cambiato tantissimo nella rosa, a partire dall'addio di Simone, passando per quelli di Arnautovic e Correa, ma anche per gli arrivi diE soprattutto l'inserimento in panchina di un allenatore giovane comeche dovrà essere supportato da tutti nelle prime battute.

Oltre al discorso tecnico, riporta la Gazzetta, sul tavolo del confronto società-squadra ci sarà però anche un'importante fattore economico.La dirigenza parlerà quindi anche alla squadra di un potenziale bonus collettivo in base ai risultati ottenuti negli Stati Uniti.