A partire dalla prossima stagione, Pirelli non sarà più il main sponsor dell'Inter. L'azienda di pneumatici, tuttavia, dovrà versare nelle casse del club nerazzurro un bonus da 13 milioni di euro, che era legato alla vittoria dello scudetto. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Ma il tricolore avrà un effetto domino anche sui bonus legati ai contratti commerciali in essere con i vari sponsor. Tra sponsor tecnico, main sponsor e altre partnership, il club nerazzurro riceverà circa altri 15 milioni: la fetta maggiore spetta alla Pirelli(si parla di quasi 13 milioni) che tra l’altro dalla prossima stagione non sarà più presente sulle maglie dell’Inter. Sparirà dunque anche la scritta Drive (legata a Pirelli) sotto al numero, e al suo posto comparirà un nuovo partner: la Lenovo. Tornando ai partner secondari, Credit Agricole dovrebbe versare altri 400 mila euro, mentre Manpower un extra di 100.000 euro"