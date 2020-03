Handanovic fa già parte della storia dell'Inter ma il portiere sloveno può ulteriormente scalare la classifica delle presenze e raggiungere un altro mito nerazzurro. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.



“Anche se non ha ancora vinto nulla («Ma alzare trofei con questa maglia è il mio sogno più grande»), Handanovic fa già parte della storia dell’Inter. Non potrebbe essere altrimenti essendo il terzo portiere in assoluto con più presenze. In questa stagiona ha raggiunto il podio, scavalcando Julio Cesar (324 “gettoni” contro 300), e adesso davanti a lui ci sono solo l’irraggiungibile Zenga (473) e Bordon (382). Ecco, almeno la seconda piazza è assolutamente alla portata, nonostante i 36 anni da compiere il prossimo 14 luglio. Da un lato, perché il numero uno sloveno è ancora tra i migliori interpreti del suo ruolo, e non soltanto in Italia. E, dall’altro, perché, oltre ad avere già il contratto per la prossima stagione, a fine anno gli verrà allungato fino al 2022. Insomma, c’è tutto il tempo per colmare il gap di 48 gare che lo separa da Bordon”.