Uscire tra gli applausi è sempre la ciliegina su una prestazione convincente. Se poi avviene in trasferta, beh, è perchè c'è qualcosa di speciale. È quanto successo ieri a Borja Valero, all'84' di Fiorentina-Inter. Vero, al Franchi era circondato dai tifosi che per cinque anni hanno ammirato le sue geste in viola. La gara di ieri, però, ha mostrato un giocatore decisivo e protagonista nonostante le 34 primavere. Saggezza con il pallone tra i piedi, qualità, intelligenza tattica e una rete tanto pesante quanto elegante.



FUORI DAI GIOCHI - Eppure, se si pensa a qualche settimana fa, lo scenario era totalmente diverso. Escluso da Conte, un solo minuto in 16 gare stagionali fino a quando l'infermeria ha gridato all'emergenza totale. Prima Sensi, poi Barella, infine Gagliardini. Tre infortuni che hanno pesato come un macigno nelle decisioni di Antonio Conte, 'costretto' a rispolverare lo spagnolo, messo nel dimenticatoio già in estate. La stessa Fiorentina ci aveva provato, in estate, ma non era disposta ad aprire il portafogli. Borja era rimasto, ma Conte non puntava su di lui. E l'idea dell'Inter non cambia: le riserve non convincono, si andrà sul mercato per cercare di rinforzare una squadra in grado di tener testa alla Juve.



IL FUTURO? - La palla, dunque, passa a Borja Valero: qualora l'agente riuscisse a trovare la squadra giusta, l'ex viola sarebbe libero di andarsene. Per lui ci aveva provato il Torino, ma le richieste principali erano arrivate dall'estero: i qatarioti dell'Al-Gahrafa e alcuni club tra MLS e Cina. L'Inter, con l'anno nuovo, è pronta a riabbracciare Sensi e Barella, leader e uomini simbolo del centrocampo. Borja convince, ma l'idea non cambia: a gennaio sarà libero di andarsene. In caso contrario, si arriverà alla naturale scadenza del contratto, fissata per giugno 2020.