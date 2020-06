A pochi minuti dalla sfida contro il Sassuolo, Borja Valero è intervenuto a Inter TV: "Stare lontano da ciò che ci piace fare maggiormente è stata dura, ma soprattutto è stato un periodo buio per le persone. Abbiamo la fortuna di tornare in campo anche senza pubblico. Non sarà facile per questo caldo, ma sarà così per tutto. Abbiamo tutti le stesse difficoltà, non possiamo usarle come scusa".