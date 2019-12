Borja Valero, centrocampista dell'Inter, in gol contro la Fiorentina ieri sera, in estate poteva tornare a proprio a vestire la maglia viola. Queste le parole dello spagnolo riportate da la Gazzetta dello Sport: "In estate sono voluto restare io a tutti i costi perché sentivo che mi sarei potuto togliere delle soddisfazioni anche a livello personale. Conte è sempre stato chiaro con me e io ho avuto pazienza. Già prima di cominciare a impiegarmi il tecnico mi aveva detto che mi vedeva bene e che dovevo continuare ad allenarmi così. Sono stato testardo, pecato che il mio momento sia arrivato per via degli infortuni. Ma stasera sono andato bene".