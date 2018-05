Intervitato da Marca, Borja Valero parla dell'esclusione di Mauro Icardi dal Mondiale e lascia intendere come i pregiudizi abbiano contribuito nella scelta finale di Sampaoli.



“L'esclusione di Icardi? Colpisce, ma anche in questo sport a volte i pregiudizi hanno un peso importante nel calcio e fanno andare avanti qualcun altro. Peggio per l'Argentina se non lo convoca".