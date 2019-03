Borja Valero, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Lazio. "Non ci possiamo fermare, era una partita importantissima. Abbiamo avuto delle occasioni, peccato per il nervosismo dopo il loro gol. Icardi? Non è il momento per parlare di questo, sia giusto che parli il mister e la società. Noi dobbiamo concentrarci sul campo per riprenderci mercoledì. Proviamo a non parlare di questo, si è parlato già troppo".