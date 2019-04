Il centrocampista dell'Inter Borja Valero ha parlato ai microfoni di Inter TV prima della gara contro il Frosinone: "Dobbiamo pensare a stasera, è oggi la gara più importante per avere altri tre punti in vista dell'obiettivo finale. Serve concentrazione. Conosciamo il loro stile di gioco, ma sappiamo come poterli colpire. Dobbiamo provare a fare del nostro meglio perché oggi serve fare bottino pieno. Icardi o Lautaro? Sono giocatori simili come attaccanti, entrambi possono aiutare la squadra soprattutto facendo gol e speriamo sia così".