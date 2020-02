Borja Valero, centrocampista dell’Inter, parla a Sky Sport in vista della sfida di domani contro il Ludogorets: “Dobbiamo cercare di fare le cose che stiamo provando in allenamento per migliorare e affrontare le sfide al meglio. Il pubblico mancherà, il calcio è spettacolo e senza tifosi non è la stessa cosa. Affronteremo comunque tutte le partite al massimo, con o senza pubblico”.



SULLA JUVE - “Abbiamo pensato alla partita di domani, poi ci concentreremo sulla Juventus. L'Europa League diventa bella quando vai avanti e la dobbiamo affrontare seriamente fin da subito. È un nostro obiettivo”.