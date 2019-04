Ai microfoni di SportMediaset Borja Valero ha parlato di due temi caldi in casa Inter: Luciano Spalletti e Lautaro Martinez. Queste le dichiarazioni del centrocampista spagnolo: "Spalletti è un allenatore bravissimo e di talento. Per fortuna dentro il mio stipendio non c'è questo tipo di decisione. La società saprà cosa deve decidere al termine del campionato. Lautaro sta sviluppando bene il suo modo di giocare. Per un giovane non è facile venire qua, specie per lui che ha avuto subito una grande importanza. Sta crescendo bene in questo senso e sarà importante per il futuro dell'Inter."