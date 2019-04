Il centrocampista dell'Inter Borja Valero ha parlato ai microfoni di InterTV in vista del match di sabato sera contro la Juventus: "Contro la Roma avrei preferito giocare peggio a livello personale e raggiungere la vittoria, che è ciò che conta. Contro la Juventus è sempre molto complicato. Hanno già vinto il campionato e questo dice tutto. Ma per noi questi tre punti sarebbero davvero importantissimi in ottica Champions League. Mancano ancora tanti punti, ma è chiaro che è meglio stare davanti. L'anno scorso ce l'abbiamo fatta a 15 minuti dalla fine, ora preferirei farcela un po' prima. La chiave contro i bianconeri potrebbe essere quella di essere molto aggressivi fin dall'inizio e tornare a segnare, cosa che ultimamente ci riesce poco nonostante creiamo tanto".