Così Borja Valero, centrocampista dell'Inter, ha parlato a InterTV lo 0-0 contro la Roma: "Abbiamo avuto delle occasioni piuttosto nitide, e questo ti fa andare a casa con un po' di rammarico. Ma dobbiamo continuare a lavorare in questo modo. Certo, è un vero peccato. Io mezzala? Il mister ha scelto così, ho cercato di fare il massimo in questo ruolo. Io mi sento molto bene: mi sono allenato bene, ora che c'è bisogno sono pronto al 100%. Contro il Barcellona sarà una partita molto complicata: sono una squadra fortissima, ma noi giochiamo in casa e dovremo giocarci le nostre opportunità per passare il girone".