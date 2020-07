Borja Valero, centrocampista dell'Inter, parla ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta dai nerazzurri 2-0 contro il Napoli: "Mi trovo molto bene, è un bel momento della mia vita e della carriera. Penso di poter dare sempre il mio contributo e sono contento. Rimanere l'anno prossimo all'Inter? Vedremo, ora devo finire questa stagione e voglio farlo nel migliore dei modi e poi ne parleremo. Però per ora non so niente".



SU CONTE - "Lavorando sodo. Sapevo che non avrei avuto molto spazio ma lavorando e visti anche gli infortuni dei compagni mi sono fatto sempre trovare pronto e si è visto in campo".



SU ERIKSEN - "Non è per nulla facile, il calcio italiano è molto diverso da quello inglese. Io stesso non mi trovai bene in Premier. Poi ognuno deve trovare la sua strada, lui sta lavorando, sta facendo molto bene. Presto dimostrerà il suo valore, lo ha fatto in Inghilterra non vedo perché non debba farlo in Italia".