Intervenuto ai microfoni di Dazn, il centrocampista dell'Inter, Borja Valero, spiega perché la parola scudetto non è più vietata all'interno dello spogliatoio nerazzurro.



“Cos'è cambiato a livello emotivo? Dopo questo periodo buio, in generale per tutti, ci si fa delle domande e noi abbiamo fatto gruppo dicendoci che abbiamo una piccola occasione che possiamo provare a far diventare realtà. Dobbiamo giocarcele tutte come finali”.