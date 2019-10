Niente Borussia Dortmund per Stefano Sensi. Oggi il centrocampista dell'Inter effettua nuovi accertamenti dopo il risentimento del muscolo psoas accusato lo scorso venerdì.



Vecino è a forte rischio a causa di un affaticamento muscolare e stamattina effettuerà un test, ma solo per essere a disposizione in panchina. Inutile correre altri rischi adesso.



Accanto a Brozovic ci saranno ancora Gagliardini e Barella. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Borja Valero - non proprio nei piani di Conte - potrebbe trovare un posto in panchina.