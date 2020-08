Rientrato dal prestito al Newcastle, l'Inter è al lavoro per il futuro di Valentino Lazaro, che non rientra nei piani del club nerazzurro, in quanto a destra si andrà avanti con Candreva insieme al nuovo acquisto Achraf Hakimi. E un club è più avanti degli altri nella corsa al laterale austriaco.







C'è, infatti, il Borussia Monchengladbach che lo vuole in prestito con diritto di riscatto. Le parti stanno lavorando, soprattutto su quel riscatto, le cifre e le modalità: praticamente ai dettagli, con Valentino Lazaro che può tornare in Bundesliga, ritrovando il suo vecchio allenatore, Rose, che gli ha fatto da vero e proprio sponsor.