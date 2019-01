La Gazzetta dello Sport parla di Ivan Perisic e spiega come il croato abbia perso in partenza il braccio di ferro con Zhang, soprattutto per colpa dell'Arsenal che non ha presentato un'offerta adeguata.



“Perisic è tipo ruvido, carattere spigoloso e poco malleabile. Pochi sorrisi, risposte un po’ così anche quando in conferenza stampa gli fai una domanda semplice semplice. Lo sanno pure i giudici del Tar, che recentemente hanno revocato un Daspo a un tifoso dopo una lite con il croato: il tifoso era stato provocato da Perisic. È terribile come si conviene a uno che si chiama Ivan. Ma anche uno così può sbagliare i calcoli, scegliere una tempistica fallimentare. Perché dall’altra parte trova in Zhang e in tutta la dirigenza dell’Inter un muro che non si sgretola. Nel braccio di ferro il croato è perdente, perché l’Arsenal che l’ha corteggiato spingendolo a rompere con l’Inter, è lo stesso club che vuole acquistarlo solo in prestito con diritto di riscatto, come si fa con un campioncino in erba e non con uno arrivato alla finale del Mondiale da protagonista. Non era amore vero, forse”.