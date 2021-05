Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex direttore sportivo dell'Inter, Marco Branca, ha espresso la propria opinione sul ritorno in Italia di José Mourinho e fatto i complimenti al tecnico nerazzurro, Antonio Conte, per la vittoria dello scudetto, il numero 19 per la società di viale della Liberazione.



A chi dice che Mourinho dopo gli esoneri con il Chelsea, lo United e il Tottenham è un po’... passato di moda, cosa risponde?

«Che è tutto meno che... finito. Al Tottenham non è andato bene, ma allo United e al Chelsea ha vinto, come del resto al Real, all’Inter e al Porto. Per José parla la bacheca dei titoli».



Chiudiamo con una battuta sull’Inter, campione d’Italia. Contento per la sua ex squadra?

«Naturalmente. L’Inter ha dimostrato di essere la formazione più continua del nostro campionato e Conte ha svolto un grande lavoro perché già lo scorso anno era arrivato a un solo punto dalla Juventus, mentre in questa stagione ha conquistato il tricolore con grande anticipo. Faccio a tutti grandi complimenti».