Marco Branca, ex ds dell'Inter, racconta a Tuttosport un aneddoto su Arnautovic: "Come lo scelsi? Nel miliardo di partite guardate mi imbatto in questo ragazzo che calcisticamente parlando mi piace molto. Vado a vederlo dal vivo e conferma le impressioni positive avute dalla televisione. Decidiamo di metterci in contatto col Twente e col giocatore. Andiamo avanti e poi, a causa di qualche problema fisico di Marko, procediamo col diritto di riscatto e non con l'acquisto definitivo. ​Con noi non giocò quasi mai. Ma fu quello che festeggiò maggiormente la vittoria della Champions League, fino alle sei del mattino all’interno di San Siro. Era perfettamente inserito nel gruppo. Tutti gli volevano bene. Credo che quell’anno gli sia servito per capire tante cose. Ci siamo sentiti un po’ di tempo fa. Ha messo su famiglia. Oggi è papà".