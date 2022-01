Intervenuto dagli studi di Sky, il noto agente Fifa, Giovanni Branchini, ha espresso la propria opinione in merito all’Inter e alla partenza di Lukaku.



“Il rendimento dell’Inter dimostra che forse si è ipervalutato chi è andato via e non mi riferisco a Conte. Evidentemente Lukaku non era così indispensabile. Anche a giudicare dal suo rendimento una volta andato via”