Inter, Brazao ai saluti: rescissione e nuova avventura

Domani comincerà l’avventura di Gabriel Brazao con il Santos. Il club brasiliano attende, nelle prossime ore, l'arrivo del portiere 23enne che ha ottenuto la risoluzione contrattuale con l'Inter. Brazao raggiungerà il Brasile per mettere la firma sul contratto che lo legherà al Santos sino al 2026. Lo rivela GloboEsporte che chiarisce come il Santos (in un’operazione a costo zero) manterrà il 70% dei diritti economici del giocatore e anche l'Inter manterrà una parte al fine di ottenere una percentuale in caso di una futura trattativa o rivendita.



Saluta l’Italia, quindi, Brazao, arrivato all’Inter nel 2019 e protagonista di un lungo giro di prestiti che ha toccato Albacete, Real Oviedo, Spal, Cruzeiro e appunto Ternana, con qualche sporadica presenza tra i convocati nerazzurri. Il contratto con l’Inter, in ogni caso, sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno 2024.