Fra Inter e Torino ieri non c'è stata una difficile partita da 3 punti vinta, col gol di Dumfries. dai nerazzurri. Fra le parti si parla spesso di mercato e ieri c'era in campo un osservato speciale dalla dirigenza di Viale della Liberazione. Si tratta del brasiliano Bremer, promosso a pieni voti nel confronto con Lautaro e Dzeko, spesso ultimo baluardo a resistere davanti a Milinkovic-Savic. Per l'Inter è lui il primo obiettivo per rinforzare la difesa in vista delle prossime sessioni di mercato.