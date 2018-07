Cresce la condizione ma non arriva ancora la vittoria per l’Inter, che trova la seconda sconfitta di questo precampionato (5-4 ai rigori dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1) contro il Chelsea di Maurizio Sarri. Nerazzurri in svantaggio per il gol di Pedro che raccoglie in tap-in dopo un’azione personale di Morata, bravo con una sola finta a far sia sedere Candreva che de Vrij. La risposta degli uomini di Spalletti arriva con Roberto Gagliardini, il centrocampista italiano riceve in verticale da Mauro Icardi e punisce un colpevolissimo Caballero. Dagli undici metri decisivo l’errore di Milan Skriniar, mentre trasformano Ranocchia, Gagliardini, Lautaro e Karamoh.



LE INDICAZIONI - Molte le indicazioni che Luciano Spalletti potrà raccogliere dalla trasferta di Nizza: intanto continua a brillare la stella di Lautaro Martinez, che anche contro il Chelsea mostra di avere gran qualità e carattere. Buona anche la prestazione di Asamoah a centrocampo, ha dimostrato di poter essere molto più utile di Tiémoué Bakayoko, centrocampista del Chelsea negli ultimi giorni offerto alla società di corso Vittorio Emanuele. In crescita anche Dalbert, su cui Luciano Spalletti continua a insistere, tanto che il brasiliano brasiliano inizia ad avere maggiore fiducia nei propri mezzi.



CRESCE KARAMOH - Buone indicazioni arrivano anche dal baby di casa, Yann Karamoh, che dalla panchina entra con il giusto atteggiamento: spunti in velocità, due bellissimi assist per Lautaro Martinez e un rigore trasformato con grande freddezza. Luciano Spalletti sta coltivando con calma questo ragazzo classe ’98 e nel corso della stagione potrebbe ritrovarsi una freccia importante al proprio arco. Si attendono i rientranti Miranda, Perisic e Borozovic, oltre che Sime Vrsaljko dall’Atletico Madrid. Poi il mercato potrebbe portare un centrocampista di assoluto valore e a quel punto l’Inter di Spalletti potrebbe creare seri problemi a molti.