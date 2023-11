L'Inter è uscita dalla super sfida contro la Juventus senza vittoria e...senza doccia per i suoi giocatori. Non è una barzelletta, ma un retroscena di quanto accaduto nella pancia dell'Allianz Stadium con tutti i giocatori nerazzurri che hanno preferito tornare a Milano in pullman senza essersi lavati.



Il motivo? Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, negli spogliatoi si è verificato un problema alle pompe che portano l'acqua nell'impianto. Poca pressione e quindi niente acqua calda. Un disguido che ha convinto i giocatori e lo staff nerazzurro a prendere la via di casa.