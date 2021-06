Marcelo Brozovic, centrocampista dell'Inter e della Croazia, parla prima dell'ottavo di finale contro la Spagna: "​Europeo Itinerante? Non ci dà fastidio, è vita sportiva. Viaggiare il giorno prima della partita, e ci sono cinque giorni tra una partita e l'altra, quindi tutto si può fare".



SULLA SFIDA CON BUSQUETS - "Potrebbe non decidere l'intero incontro, ma deciderà alcune parti. Abbiamo un buon centrocampo, uno dei migliori, anche loro, chi si impone di più prenderà il vantaggio. E noi dobbiamo imporci dal primo minuto, più giochiamo noi meglio sarà. Ma loro hanno qualità, non ce la faremo sempre, per questo dobbiamo essere compatti in 20-25 metri. Di certo non difenderemo tutta la partita".