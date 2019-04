Marcelo Brozovic in campo con la sua Inter contro la Juventus. Questa è la speranza di Luciano Spalletti, che farà di tutto per recuperare il centrocampista croato. Oggi Brozovic si è allenato a parte e, come riporta Sport Mediaset, saranno decisivi gli allenamenti dei prossimi giorni per capire se potrà giocare contro i bianconeri.