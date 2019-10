Il centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic parla a Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League con il Borussia Dortmund: "È il momento di vincere anche in Champions, domani è come una finale: giochiamo davanti ai nostri tifosi, un momento perfetto per vincere. Il girone è ancora aperto, ci sono quattro partite: cominciamo a vincere la prossima. Non abbiamo ancora visto nulla del Dortmund, oggi facciamo la seduta video. Dobbiamo fare attenzione alle loro ripartenze, dovremo gestire bene la palla. La prestazione con il Barcellona ci ha dato tanto, abbiamo creato tre-quattro occasioni nel primo tempo. L'anno scorso potevamo segnare solo nei primi minuti, quest'anno abbiamo avuto quattro-cinque occasioni per fare gol semplici, poi quando non segni contro il Barça può sempre succedere qualcosa perché sono i più forti al mondo. Non possiamo sbagliare. Cosa non ha funzionato contro il Sassuolo nel finale? I primi settanta minuti sono stati da grande squadra, poi abbiamo sbagliato passaggi e favorito i loro gol: non possiamo permetterci questo tipo di errori, con il Dortmund li paghi".