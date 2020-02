"Brozovic fa la differenza". Pirlo incorona il regista dell'Inter. Capitano nel derby vinto 4-2 domenica sera, il nazionale croato ha dato il via alla rimonta con un gran tiro di sinistro da fuori area che non ha lasciato scampo a Donnarumma. E pensare che, esattamente due anni fa, l'11 febbraio 2018 si era consumata una frattura con i tifosi nerazzurri. Sostituito da Spalletti con Rafinha a mezzora dal novantesimo sul risultato di 1-1 contro il Bologna, Brozovic rispose ai fischi di San Siro applaudendo. Poco dopo Karamoh segnò il gol della vittoria.



In due anni è cambiato tutto. Classe 1992, Brozovic è nel pieno della maturità. Sotto contratto fino a giugno 2022, guadagna 3,5 milioni di euro netti a stagione e ha una clausola di rescissione da 60 milioni di euro. Una cifra alla portata dei principali club europei: in questo senso si spiegano le voci di mercato provenienti dalla Spagna sull'interesse del Real Madrid e la volontà dell'Inter di blindarlo con un nuovo contratto. Conte non vuole perdere il suo regista.