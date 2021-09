Intervistato da Amazon Prime il centrocampista dell'Inter, Marcelo Brozovic ha commentato così la sconfitta con il Real Madrid e il premio di man of the match vinto nonostante il ko.



IL GOL SUBITO - Man of the match? Quando perdi una partita così pesa. Avendo giocato così bene il primo tempo che doveva finire per me 3-0 poi il gol lo prendi così e non ci sta. Non si può prendere un gol così, non in Champions a questi livelli.



DIFFERENZA LIVELLO - La differenza fra noi e loro non si è vista per niente. Se non fai gol prima o poi lo prendi. Abbiamo giocato bene, ma alla fine è andata così



DIMENTICARE - "Meglio dimenticare subito questa partita. Poi possiamo anche rivedere cosa abbiamo sbagliato e cosa abbiamo fatto bene, ma si gioca ogni tre giorni quindi non c'è tempo".



SENZA PAURA - "Abbiamo giocato senza paura, sempre in avanti. Loro sono stati in difficoltà a lungo, ci è mancato solo il gol.