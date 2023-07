Marcelo Brozovic e l'Al-Nassr, una trattativa come un viaggio sulle montagne russe. Ora, però, il traguardo è veramente vicino: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il centrocampista croato e il club saudita hanno sistemato gli ultimi dettagli per il contratto triennale (fino al 2026) da 30 milioni di euro netti a stagione più 10 milioni di bonus alla firma, per un totale di 100 milioni d'ingaggio. Le parti sono ora alle firme.



COSA MANCA - Tutto pronto quindi per il trasferimento all'Al-Nassr di Brozovic, destinato a lasciare l'Inter dopo nove stagioni. Per i nerazzurri un affare da 18 milioni di euro, ultimi dettagli e poi attesa per gli annunci di rito.