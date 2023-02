Buone notizie per Simone Inzaghi dalla seduta di allenamento odierna: Samir Handanovic e Marcelo Brozovic hanno lavorato assieme ai compagni e viaggiano quindi verso una convocazione in vista del derby di domenica 5 febbraio.



ITER DI RECUPERO - Il tecnico nerazzurro difficilmente lancerà il croato dal primo minuto, ma si tratta di due recuperi importanti nell'economia dello spogliatoio e delle risorse impiegabili nel corso di una partita. Il croato ha accusato una piccola distrazione muscolare al soleo sinistro, mentre per il portiere si è trattato di un risentimento muscolare, sempre al soleo della gamba mancina.