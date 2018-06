Il 30 giugno è un appuntamento ineludibile per l'Inter, la deadline entro la quale vanno definiti quelle cessioni che garantiscano plusvalenze per almeno 40 milioni di euro, cifra necessaria per accontentare le richieste della Uefa in materia di Fair Play Finanziario e potersi muovere liberamente sul mercato dal prossimo 1° luglio. Una missione tutt'altro che semplice per il ds Piero Ausilio, perchè il tempo è poco e perchè non sarà semplice trovare acquirenti disposti ad assecondare le richieste del club nerazzurro. Ma per scongiurare l'incubo che rappresenterebbe una cessione di Mauro Icardi o di Milan Skriniar, servirà agire di ingegno e in maniera scientifica.



DA PINAMONTI A EDER - Si parte con i giovani Pinamonti e Puscas, che saranno sacrificati sull'altare del bilancio, col primo recentemente passato nella scuderia di Mino Raiola e dal quale l'Inter spera di ricavare circa 7 milioni di euro; per il rumeno, reduce da una seconda metà di stagione importante a Novara, la quotazione è tra i 4 e i 5 milioni. Si passa poi a Santon e Nagatomo, giocatori che non hanno convinto Spalletti e sono destinati alla partenza, col primo che può lasciare Appiano Gentile per non meno di 3 milioni, mentre il giapponese dovrebbe essere riscattato dal Galatasaray. Spostandoci in attacco, attenzione alla situazione di Eder, che Ausilio ha provato a inserire prima nell'operazione Verdi col Bologna (prima del sorpasso del Napoli, ndr), poi lo ha offerto al Valencia per Cancelo e che può portare in dote una plusvalenza da 4 milioni.



CESSIONI NECESSARIE - Ma è chiaro che queste cessioni "minori" non possono bastare e dunque a rischiare sono i due croati Brozovic e Perisic, protagonisti in momenti diversi dell'ultima stagione della grande rincorsa alla Champions League. Il primo si è rivalutato dopo una prima metà di campionato molto deludente, ha estimatori in Premier e in Liga e per lui l'Inter spera di mettere a bilancio un non semplice + 25; per Perisic c'è più mercato, in particolare in Inghilterra, dove piace a Manchester United e Tottenham, e anche in questo caso l'obiettivo è una plusvalenza di circa 20 milioni di euro. Il tempo è tiranno per l'Inter, per garantire il mercato della svolta Ausilio deve agire in fretta.