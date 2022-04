Marcelo Brozovic è ufficialmente recuperato per la partita di domenica contro la Juventus. Il centrocampista croato ha svolto interamente in gruppo la seduta di allenamento sostenuta dall'Inter al centro sportivo di Appiano Gentile, dimostrando di aver completamente superato il problema al polpaccio accusato nella partita contro il Liverpool dello scorso 8 marzo. Se non arriveranno controindicazioni dalla rifinitura prevista per domani, Brozovic tornerà dunque a dirigere la mediana nerazzurra dal primo minuto, dopo aver saltato le ultime due partite di campionato contro Torino e Fiorentina.



IL DUBBIO - Rimane ancora incerta, invece, la situazione di Stefan de Vrij, anche lui afflitto da un problema muscolare al polpaccio che si è rivelato più delicato del previsto e che, al massimo, potrebbe portarlo a strappare la convocazione per il derby d'Italia. Il centrale olandese ha svolto un lavoro differenziato anche oggi e, anche in caso di recupero, sarà a disposizione della panchina.