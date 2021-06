Marcelo Brozovic, centrocampista dell'Inter e della Croazia, parla dal ritiro croato in conferenza stampa, tornando sulla sua stagione in nerazzurro: "Dopo sei lunghi anni abbiamo finalmente vinto il titolo, motivo per cui sono davvero felicissimo. Prima ho perso due grandi finali, quella al Mondiale in Russia con la Croazia contro la Francia e l'anno scorso la finale di Europa League. Ecco, finalmente è arrivato un successo anche per me, spero di non fermarmi qui. Com'è stato lavorare con Antonio Conte? Avevamo un ottimo rapporto, ma se non sei al cento per cento con lui, non giochi. C'è stato molto lavoro negli ultimi due anni".



LE CONDIZIONI - "Mi sento davvero bene, dopo una stagione difficile mi sono riposato per qualche giorno, il che è abbastanza. Ci siamo allenati molto bene sin dal primo giorno e c'è un'ottima atmosfera nella squadra. Abbiamo valutato diverse soluzioni e abbiamo deciso che era meglio per noi rimanere in Croazia. Cosa possiamo fare a Euro 2020? La Croazia può fare molto, ma, come abbiamo visto nelle ultime tre partite, se l'approccio non è giusto e se non siamo tutti al cento per cento, possono sorgere problemi. La cosa più importante è passare il turno dopo le prime tre partite del Campionato Europeo, e vedremo più avanti. Un nuovo tatuaggio se arriviamo alle finali? Non se ci arriviamo, ma se vinciamo".