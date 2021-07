Marcelo Brozovic, centrocampista dell’Inter, in scadenza di contratto nel 2022, resterà anche senza rinnovo immediato. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, il croato, che tratta il rinnovo, se non dovesse trovare l’accordo con Marotta e Ausilio resterebbe comunque a Milano, andando poi in scadenza. La volontà, comunque, è quella di andare avanti insieme, con Brozovic che chiede più dei 3,5 milioni di euro percepiti attualmente.