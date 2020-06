Niente da fare, Marcelo Brozovic non ce la fa per Parma-Inter. Il centrocampista croato sembrava poter recuperare almeno per la panchina dal risentimento al tibiale posteriore della gamba sinistra che lo aveva fermato dopo la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli, ma il recupero non è riuscito: secondo quanto riferito da Sky Sport infatti, Brozovic non entra nella lista dei convocati di Antonio Conte per la trasferta del Tardini di questa sera (21.45), il problema muscolare non è superato e costringe i nerazzurri a rinviare il ritorno in campo del regista.